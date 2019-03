WBC искат да направят Канело своя “марков шампион”, каквото и да значи това

Президентът на Световния боксов съвет (WBC) Маурисио Сюлайман обяви, че суперзвездата Саул Алварес - Канело ще получи специален статут от организацията - “марков шампион (franchise champion) с право на глас”.

Самият Сюлайман не пожела да разкрие какво точно има предвид с това прозвище, но според спекулации то ще даде право на Алварес да отказва задължителни защити на пояса си на WBC и да не получава санкции.

9 WEEKS TO GO! @Canelo vs @DanielJacobsTKO



WBC

WBA

IBF

Ring Magazine



World Middleweight Championship #CaneloJacobs pic.twitter.com/yubtdHQjyi