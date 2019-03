Защо Рони реши да говори с австралийски акцент? (видео)

Рони О’Съливан отново намери начин да привлече вниманието към себе си не само с победата в първия си двубой на “Шампионата на играчите” по снукър. Гения от Чигуел реши да проведе интервюто си след успеха с 6:4 над Бари Хоукинс по странен начин - с австралийски акцент.

“Трябваше да стана имитатор. Няма конкретна причина да говоря с австралийски акцент, просто се чувствам позитивно настроен. Австралийците са победители, разбирате ли? Всички обичат победителите. Ние, англичаните, обичаме губещите и ми писна да съм губещ. Ще говоря като победител, като австралийците”, каза О’Съливан пред микрофона на спонсора на турнира Coral.

