Уейд задмина Джордан

BEST SHOT BLOCKING GUARD IN NBA HISTORY!!!!!!!!!



Congrats again, @DwyaneWade! pic.twitter.com/HaAH91Jab3 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 5, 2019

Уейд блокира стрелбата на Би Джей Джонсън, а по този начин улови “жертва” №449. Най-много чадъри в кариерата си трикратният шампион на НБА има срещу Бен Гордън и Джо Джонсън - и двамата са били блокирани от №3 по 12 пъти всеки.

Dwyane Wade passes Michael Jordan for most blocks by a guard (1,052) in NBA history (regular and postseason) #SCFacts pic.twitter.com/GFkE7jAi9T — SportsCenter (@SportsCenter) March 5, 2019

В общо 1252 мача до момента в кариерата си (редовен сезон и плейофи), Уейд има средно по 0.86 блокирани изстрела на двубой.

