Аскрен иска благословия от Уудли за мач с Усман

“I want you to remember this day forever. Daddy did it,” Usman told his daughter after the match. pic.twitter.com/ayK81QJLuR — NG to the World (@SplufikNG) March 3, 2019

Непобеденият боец в полусредна категория Бен Аскрен ще изка разрешение от своя добър приятел и тренировъчен партньор Тайрон Уудли преди да подпише договор за мач с новия шампион Камару Усман (Ниг). Африканецът отне пояса именно от Уудли с доминиращо съдийско решение.Аскрен има друга непосредствена цел. Той ще се опита да си осигури двубой с Дарън Тил, на когото му предстои мач с Хорхе Масвидал."Ако Усман се откаже от идеята да се бие с Колби Ковингтън, ще бъде прекрасно да го срещна. Но първо ще се посъветвам с Тайрон Уудли. Искам да получа неговата благословия", каза Аскрен, който дебютира с драматична победа над Роби Лоулър през уикенда.

