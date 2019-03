Голдън Стейт привлича Богът

Шампионът в НБА Голдън Стейт Уориърс ще привлече австралийския център Андрю Богът с договор до края на сезона, съобщи Yahoo Sports.

34-годишният Богът, който беше избран под номер 1 в драфта на НБА през 2005 година от състава на Милуоки Бъкс, игра за последно за отбора на Сидни Кингс, но сезонът в австралийското първенство приключи и той е свободен да се завърне в САЩ, за да подсили някой отбор за предстоящите плейофи.

