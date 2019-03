Тенис Кратка история на първия "Мастърс" за тенис сезона в Индиън Уелс 04 март 2019 | 19:23 0 0 0 0 0 Феновете на тениса с нетърпение очакват началото на първия турнир от сериите “Мастърс” (при мъжете) и Premier Mandatory (при дамите) за сезона, който по традиция ще се проведе в Индиън Уелс. Единственият български представител тази година, очаквано, е Григор Димитров, който е поставен под номер 26 в основната схема. Жребият при мъжете ще се тегли през нощта на вторник срещу сряда от 01:00 часа след полунощ (6 март). #BNPPO19 is almost here...



Watch it all unfold March 4-17 on @TennisChannel! pic.twitter.com/lvwA3aMAYi — TENNIS.com (@Tennis) March 1, 2019 За разлика от други събития от най-високите категории на АТР и WTA, които са част от календара от началото на ХХ век, това в Индиън Уелс дебютира едва през 1974 година. Чак през 87-ма пък то става спирка на Гран При Супер Серии, както тогава са се наричали “Мастърс”-ите. През 77-ма турнирът е включен в графика на WTA и цели 22 години по-късно е изкачен в най-високия ранг Premier Mandatory. Любопитен факт с българска връзка е, че Мануела Малеева е първата шампионка, откакто турнирът е с най-елитен статут. При мъжете това е Джон Нюком. #TennisParadise is in #FullBloom pic.twitter.com/ar3XE0PWzW — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) February 28, 2019 Комплексът “Indian Wells Tennis Garden” е локализиран в близо до Палм Спрингс в Калифорния. Организаторите са платили общо 77 милиона долара за конструкцията му, която завърши през март 2000 година. Съдържа 29 корта, сред тях двата най-големи имат капацитет 16 100 места и 8 000 места съответно. По-голям от централния корт на Индиън Уелс е само “Артър Аш”, където се играят финалите на US Open. Step into our office #BNPPO19 pic.twitter.com/I0tPFiq7ao — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 1, 2019 Хуан Мартин дел Потро е актуалният шампион при мъжете, но няма да защити титлата си този сезон, защото отказа участие, поради невъзстановяване от травма в коляното. Наоми Осака пък триумфира при жените, като именно това бе първият й трофей в кариерата. Роджър Федерер и Новак Джокович са номер 1 по отношение на спечелени титли с по 5, а швейцарският маестро е с най-много финали - 8. Всъщност, Рафаел Надал също има пет купи от Индиън Уелс, но три са на сингъл - 2007, 2009 и 2013, а две на двойки - 2010 и 2012, когато си партнира с Марк Лопес. При дамите има повече изравнени сили, защото по два пъти са триумфирали Мартина Навратилова, Щефи Граф, Серина Уилямс, Мария Шарапова и Виктория Азаренка, като нито една жена не е успявала да защити трофея си. Worry-free weekends await...#BNPPO19 pic.twitter.com/AFw9P9aK95 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) February 25, 2019 Борис Бекер и Джим Къриър се открояват, защото в рамките на един турнир са успявали да вземат титлите на сингъл и двойки - германецът го прави през 1988 година, а американецът през 1991-ва. Шампионите на сингъл ще получат по 1 354 010 долара, а финалистите - по 686 000. Загубилите в първи кръг ще се утешат с 16 425. Шампионите на двойки взимат по 457 290 (за двамата), а финалистите по 223 170, като за отпадналите в самото начало на основната схема се полагат по 16 090.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 148

1