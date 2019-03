Александър Емеляненко се разкая в съда за пиянската катастрофа

Александър Емеляненко беше арестуван преди няколко дни, след като шофираше пиян и се вряза в две коли. Той опитал да избяга, но бил задържан от полицията. Вчера ММА боецът говори на предварително заседание в съда в Кисловодск и сподели, че съжалява за постъпката си:

Alexander Emelianenko detained by police after he rammed into two other cars while under the influence ( Azamat Bostanov) pic.twitter.com/4DkdVJXciN