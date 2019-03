Още проблеми за Солскяер: Алексис Санчес аут за два месеца

Нападателят на Манчестър Юнайтед Алексис Санчес ще отсъства от игра между 6 и 8 седмици, съобщават английските медии, а същото мнение споделя и докторът на националния отбор на Чили. 30-годишният чилиец получи травма в дясното коляно при успеха с 3:2 над Саутхамптън в събота.

Update: Alexis Sánchez could be out for six to eight weeks, according to Chile’s physio, who said the forward suffered a strained medial ligament in his right knee against Southampton. By @hirstclass #MUFC https://t.co/QzdtftR7Dz pic.twitter.com/1FrxDt2QCt