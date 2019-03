Мохамед Диаме иска да остане в Нюкасъл

Полузащитникът на Нюкасъл Мохамед Диаме заяви, че иска нов контракт и вече всичко е в полето на клуба, за да задвижи процедурата. 31-годишният Диаме трябва да започне още 3 мача като титуляр до края на сезона, за да се активира клауза в договора му, според която контрактът му ще бъде продължен с още година.

Mo Diame needs three more Premier League starts this season to automatically extend his #NUFC contract by 12 months. https://t.co/470nJDveb0