Снукър Нов член на семейството на ранкинг шампионите по снукър 04 март 2019 | 16:29 0 0 0 0 0 17 години след като стана професионалист Матю Селт спечели първата си ранкинг титла по снукър, побеждавайки Хаотян Лю с 5:3 на финала на Откритото първенство на Индия. 33-годишният майстор на щеката за първи път изобщо в кариерата си премина четвъртфиналите на събитие от най-висок ранг, като на полуфинала в град Кохи обърна Джон Хигинс от 2:3 до 4:3. Селт получи и най-тлъстия чек в професионалния си път до момента - 50 000 паунда. Indian Open champion! At times I’ve wanted to throttle his neck and other times embrace him like a brotherDrove me around everywhere to all the qualifiers 15 years ago and now a Champion in his own right pic.twitter.com/4RSpwIV8Sj — Neil Robertson (@nr147) March 3, 2019 Indian Open се проведе веднага след Shoot Out и не е изненадващо, че точно тези два ранкинг турнира единствени са спечелени от състезатели извън топ 50 на световната ранглиста. Тепчая Ун-Ну като 53-и в класацията стана крал на скоростния снукър, а Селт триумфира в Индия като 51-ви. Той обаче ще скочи с 16 места до 35-ото, като е с добри шансове да вземе участие и в “Шампион на шампионите” през ноември. Селт тренира под ръководството на Стив Фийни и Крис Хенри, като в подготовката му помага отвреме навреме и близкия му приятел Стивън Хендри. Той стана професионалист през 2002-ра, а през 2005-а загуби професионалния си статут, но го възвърна две години по-късно. В началото на кариерата си той е определян за голям талант, но не успява да го разкърне край зеленото сукно. Хаотян Лю получи 25 000 паунда и не можа да се превърне в третия китайски шампион в ранкинг турнир след Дин Дзюнхуей и Уенбо Лян.

