Милан и Интер вдигат нов стадион, разрушават "Джузепе Меаца"

According to Repubblica, Inter and Milan have decided to build a new stadium together rather than renovate the San Siro. The only thing missing is the final confirmation to the city of Milan. pic.twitter.com/EVnukfHZTU

Новото съоръжение ще бъде построено до стадион “Джузепе Меаца”, който ще бъде съборен, но ще приема домакинските срещи на тима в процеса на строителство. Капацитетът на стадиона ще бъде за 60 000 души.

The idea would be to model the new stadium after The Met Life Stadium in New Jersey, which is shared by city and NFL rivals New York Giants and New York Jets. Both teams would still play at San Siro while the new stadium is built. This is all pending approval. [La Repubblica] pic.twitter.com/uLHEcGjY0Y