Олимпийските шампиони Лаура Далмайер и Арнд Пайфер са в състава на Германия за световното първенство по биатлон в Йостерсунд (Швеция), което ще се проведе от 7 до 17 март. Пайфер спечели титлата в спринта и бронз с щафетата на Германия за мъже на олимпийските игри в Пьончан 2018, а Далмайер стана шампионка в спринта и в преследването и завоюва бронз в индивидуалната дисциплина на 15 км.

