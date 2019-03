Даниел Юли ще дари половината от приходите си за благотворителни цели

Швейцарският състезател Даниел Юли ще дари половината от приходите си от наградни фондове от последните два старта от сезона в Световната купа по ски-алпийски дисциплини за благотворителни цели. Юле, който е специалист в слалома, ще подкрепи кампания срещу климатичните промени. Последните две състезания в кампанията са в Кранска гора и в Андора, като победителят заработва по 45 хиляди швейцарски франка.

