Манчестър Юнайтед заминава за Париж без 10 основни играчи

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер потвърди, че има сериозни кадрови проблеми за решаване преди гостуването на Пари Сен Жермен от осминафиналите в Шампионската лига, след като стана ясно, че 10 основни играчи вероятно няма да могат да отпътуват за френската столица.

"Червените дяволи" имат да наваксват два гола изоставане от първия мач, а на "Парк де Пренс" ще бъдат без наказания Пол Погба и контузените Антони Марсиал, Неманя Матич, Джеси Лингард, Хуан Мата, Андер Ерера, Матео Дармиан, Фил Джоунс и Антонио Валенсия. Алексис Санчес също получи контузия в мача със Саутхамптън в събота, така че и той по всичко личи ще отпадне за мача с парижани в сряда.

