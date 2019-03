Ще уволнят ли полицаите арестували Емеляненко?

View this post on Instagram

Боец ММА Александр Емельяненко(@alexemelyanenko)выступил на предварительном слушании в суде Кисловодска. «Каюсь, был не прав. Раскаиваюсь в содеянном. Чем объясню свое поведение? Тем состоянием, в котором был», – сказал Емельяненко-младший. В субботу суд рассмотрит административное дело по статье о неповиновении сотруднику полиции. Уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти в суд не поступило. 1 марта Александр Емельяненко был задержан полицией Кисловодска после ДТП. По предварительной информации, он был пьян. Боец отказался предъявить сотрудникам полиции документы, оскорблял их и угрожал физической расправой. На просьбу выйти из машины ответил отказом, после чего сотрудники вытащили Емельяненко самостоятельно.

