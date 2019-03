Голдън Стейт и Филаделфия проявяват интерес към Андрю Богът

Отборите на Голдън Стейт Уориърс и Филаделфия 76ърс проявяват сериозен интерес към австралийския център Андрю Богът, съобщиха медиите в САЩ. 34-годишният Богът, който бе избран под номер 1 в драфта на НБА през 2005 година от състава на Милуоки Бъкс, игра за последно за отбора на Сидни Кингс, но сезонът в австралийското първенство приключи и той е свободен да се завърне в САЩ, за да подсили някой отбор за предстоящите плейофи.

