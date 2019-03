Бернардо Силва подписва нов договор с Манчестър Сити

Бернардо Силва съвсем скоро ще подпише нов дългосрочен договор с Манчестър Сити, твърдят английските медии. Контрактът на халфа с шампиона на Англия ще бъде до края на сезон 2024-25. Заплатата на 24-годишния португалец по новия му договор ще стане 200 хиляди лири седмично, почти двойно в сравнение с настоящото му възнаграждение на седмица.

Manchester City are set to reward midfielder Bernardo Silva with a new six-year, £200,000-a-week contract, Sky Sports News understands.https://t.co/jd8k4Eep9X