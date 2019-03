Трета лига Левски (Карлово) победи Черноморец на Радостин Кишишев 04 март 2019 | 13:53 - Обновена 0 0 0 0 0



Отборът на ОФК Левски Карлово спечели важна победа срещу ФК Черноморец 1919 в среща от 19-ия кръг на Югозиточната Трета лига. На връх националния празник 3-и март, в един равностоен и оспорван мач с много интересни моменти и пред двете врати, домакините от Карлово спечелиха важна победа, която ще им помогне за оставането в групата.През първото полувреме голове не бяха отбелязани, но гостите, водени от Радостин Кишишев, показаха по-добра игра, повече владеене на топката и по-често застрашаваха вратата на отлично игралия Цветан Тодоров. През второто полувреме футболистите на Левски (Карлово) заиграха по-организирано, използваха всяка една възможност за контраатака чрез бързите Мирослав Кайряков, Сашко Лачев и Валентин Иванов. В средата на терена успешно действаха Николай Манчев и Никола Праматаров, а защитниците Георги Гайдаров, Веселин Филипов, Никола Данчев и Петър Петров не оставиха никакви възможности на гостите. Така се стигна до 63-ата минута, когато голова атака на домакините бе спряна непозволено в наказателното поле и отлично ръководилият срещата главен съдия Стилиян Димитров отсъди дузпа, която Николай Манчев хладнокръвно реализира. В 80-ата минута след бърза контраатака на домакините Мирослав Кайряков изведе отлично щатния голмайстор на отбора Стефан Чилингиров, който от точката на дузпата отбеляза своя 10-и гол в първенството за крайното 2:0.

В състава на домакините отсъстваха Васил Гуджев, Йордан Ковачев и Марио Георгиев. Преди футболната среща футболистите от състава на Левски (Карлово) имаха среща с Президента на клуба д-р Емил Кабаиванов – Кмет на Община Карлово, който ги поздрави с националния празник и им пожела успех в предстоящите срещи.



ОФК Левски Карлово: 1.Цветан Тодоров (c), 21. 1.Цветан Тодоров (c), 21. Петър Петров , 16.Георги Гайдаров, 14.Веселин Филипов, 5.Никола Данчев, 20.Николай Манчев /30.Боян Пенев/, 22.Валентин Иванов /7 Иван Караиванов/, 79.Никола Праматаров, 17.Мирослав Кайряков, 8.Сашко Лачев /4 Васил Георгиев/, 9.Стефан Чилингиров

Резерви: 12. Тодор Колев , 4.Васил Георгиев, 6.Ганчо Папазов, 7.Иван Караиванов, 14.Емилиян Тафров, 18.Иван Диклиев, 30.Боян Пенев



Старши треньор: Красимир Манолов

ФК Черноморец 1919 Бургас: 1.Борислав Толев, 7.Христо Лемперов, 4.Иван Стоянов, 66.Стоян Мантаров, 20.Мариян Димитров, 71.Слави Шопов, 10.Жулиен Парушев, 11.Мустафа Мустафа, 13.Станимир Митев (c), 8 Даниел Стаматов, 30. 1.Борислав Толев, 7.Христо Лемперов, 4.Иван Стоянов, 66.Стоян Мантаров, 20.Мариян Димитров, 71.Слави Шопов, 10.Жулиен Парушев, 11.Мустафа Мустафа, 13.Станимир Митев (c), 8 Даниел Стаматов, 30. Даниел Бенчев

Резерви: 33.Петко Поцов, 9. Васил Калоянов , 0.Слави Костенски, Богдан Богданов, Антон Узунов, Георги Тузаков

Старши треньор: Радостин Кишишев

