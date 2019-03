Брукс подписа нов договор с Борнемут

Халфът Дейвид Брукс подписа нов дългосрочен договор с Борнемут, потвърдиха отанглийския елитен клуб. 21-годишният национал на Уелс има 6 гола в 26 двубоя с екипа на "черешките" през настоящата кампания.

