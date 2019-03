ММА Бен Аскрен предизвика Дарън Тил 04 март 2019 | 12:15 - Обновена 0 0 0 0 0 The trash talk battle begins! Who wants to see @darrentill2 vs. @Benaskren if Darren wins at #UFCLondon? pic.twitter.com/Byex586Rjs — Submission Radio (@SubmissionRadio) March 3, 2019

"Хей, Дарън, вече няма много прегради между нас - написа в "туитър" непобеденият ММА биткаджия. - Ще се видим в Лондон, загубеняко."

Аскрен имаше сериозни проблеми срещу Роби Лоулър, но успя да го събмитне с булдог чоук, след като преди това беше разкървавен брутално. Бившият шампион на веригите "Белатор" и ONE планира да изгледа наживо следващия двубой на Тил, който ще се бие с Хорхе Масвидал в Лондон. Самият Тил също отвърна на нападките. Той нарече Аскрен джудже и се подигра с къдравата коса на своя потенциален противник. Новото попълнение на UFC Бен Аскрен вече има следваща цел. Той открито предизвика бившия претендент за титлата в полусредна категория Дарън Тил.

