Зимни спортове Ню Йорк Поуст: Рейнджърс никога не е губил по такъв начин 04 март 2019 | 12:08 - Обновена 0 0 0 0 2 Ню Йорк Рейнджърс има 2795 поражения в 92-годишната си история в Националната хокейна лига, но никога не е падал по такъв начин с правило 25.4, коментира "Ню Йорк Пост" след загубата с 2:3 с дузпи от шампиона Вашингтон в "Медисън Скуеър Гардън". Александър Овечкин започна изпълнението на наказателния удар, но преди да стреля вратарят Александър Георгиев хвърли стика си и изби шайбата, което е забранено именно от правило 25.4 и се наказва със служебен гол. "Трудно е за обяснение (какво точно се случи), Овечкин направи залъгващо движение, че ще стреля, аз инстинктивно паднах на колене, но видях, че той продължава и се опитах незабавно да затворя ъгъла на вратата с левия си крак встрани, но някак си изпуснах стика", обясни роденият в България вратар. Георгиев направи пореден силен мач, като завърши с 37 спасявания и има 4 победи и само 1 поражение в редовното време в последните си седем срещи, в които е записал 92 процента отразени удари. “The guys played really well. We were pretty good on the PK. Those things helped.”



Georgie’s postgame thoughts. pic.twitter.com/htr26bbsYx — New York Rangers (@NYRangers) March 3, 2019 "Той играе с голяма увереност. Но тя не идва сама, а е плод на сериозна работа и здрави тренировки. Точно това прави Георгиев през целия сезон. Той се развива непрекъснато и не съм изненадан от нивото, което показва", заяви наставникът на Рейнджърс Дейвид Куин. Георгиев е втори избор на Куин след легендата Хенрик Лундквист, но напоследък получава все повече шансове за изява след добрите си игри.

