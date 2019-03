Левандовски победи чудото Якоб Ингебритцен и защити европейската си титла на 1500 м

18-годишният Якоб Ингебритцен нямаше спирка на континентални състезания от лятото на 2018 година, но се намери кой да спре победния му ход на европейско ниво. Стори го опитният поляк Марчин Левандовски, който защити континенталната си титла на 1500 метра в зала в Глазгоу. Левандовски се наложи за златния медал с време от 3:42.85 минути.





It was going to take something special to beat Jakob Ingebrigtsen, but that's EXACTLY what Marcin Lewandowski has done!



The Pole is European Indoor 1500m champion after a thrilling final lap pic.twitter.com/5i4ECnaCCy