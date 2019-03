Сидорова триумфира в овчарския скок

Рускинята Анжелика Сидорова триумфира на овчарски скок на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Глазгоу (Шотландия). Лидерката в световната ранглиста за сезона Сидорова беше най-добра във финала с 4.85 метра и заслужи златото в дисциплината на континентален шампионат на закрито за втори път след Прага 2015.

Европейската шампионка в зала от 2013 година Холи Брадшоу (Великобритания) остана втора с 4.75 метра.

