Испанец спечели европейската титла в седмобоя

Испанецът Хорхе Уреня спечели златния медал в седмобоя на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Глазгоу. 25-годишният атлет се наложи с най-добър резултат в света за сезона от 6218 точки. Преди две години в Белград Уреня беше сребърен медалист.

A third gold medal for Spain on the final day! Jorge Urena wins the heptathlon title with a world-leading total as well.



Urena 6218

Duckworth 6156

Shkurenyov 6145

Samuelsson 6125#Glasgow2019 pic.twitter.com/u6g92u1k7J