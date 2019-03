Испанец и британка са №1 на 800 метра на ЕП

Испанецът Алваро де Ариба спечели титлата на 800 метра на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Глазгоу. Той се наложи с време от 1:46.83 минути. Представителят на Великобритания Джейми Уеб подобри личния си рекорд, но с 1:47.13 минути завърши втори. Допустаният до финала заради сблъскване в полуфиналите Марк Инглиш (Ирландия) се пребори за бронза с 1:47.39минути.

WHAT A RUN!



Shelayna Oskan-Clarke digs deep and grabs gold for Britain - incredible #Glasgow2019 pic.twitter.com/UdW9ooyeYG