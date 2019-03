Шпанович е кралицата на Европа в скока на дължина за трети пореден път

Ивана Шпанович спечели третата си поредна европейска титла в скока на дължина в зала. Сръбкинята, която се завърна на пистата тази зима след тежка контузия от миналото лято, триумфира с изравнен най-добър резултат в света за сезона от 6.99 метра.

THREE-PEAT! @IvanaSpaNOv1c rocks the Emirates with a joint world-lead to grab GOLD #Glasgow2019 pic.twitter.com/WYReS2zuyR