Висер детронира Роледер от европейския трон на 60 метра с препятствия

Холандката Надин Висер е новата европейска шампионка на 60 метра с препятствия в зала. 24-годишната хърделистка, която има бронзово отличие от Световното в Бирмингам миналата зима, заслужи титлата по безапелационен начин, след като във финала се изстреля от старта и не пусна водачеството до края на бягането – 7.87 секунди и най-добър резултат в Европа за сезона.

E-Visser-ated!



A superb gold for the Dutch star in the 60m hurdles - there was simply no touching her



LIVE RESULTS https://t.co/HN3u1OQRVE pic.twitter.com/JEEOBFpe50