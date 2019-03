Сензация в Глазгоу – Милан Трайкович е шампионът на 60 метра с препятствия

Милан Трайкович поднесе една от големите сензации в последния ден на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Глазгоу. Сърбинът с кипърски паспорт се възползва от това, че никой не го слагаше в сметките за медалите на 60 метра с препятствия и стигна до златото от първи коридор с резултат от 7.60 секунди.

That moment when you win Cyprus' FIRST EVER European Indoor gold!



Into the history books, Milan Trajkovic pic.twitter.com/s6bLsInB95