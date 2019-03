Моуриньо: Салах беше самотен, наивен и неподготвен в Челси

Мохамед Салах беше "самотен, наивен и неподготвен" в Челси, заяви неговият бивш треньор в лондонския клуб Жозе Моуриньо. Египетският нападател пристигна в Челси от Базел през 2014-а година и изигра само 13 мача в английското първенство, след което беше изпратен под наем във Фиорентина и в крайна сметка продаден на Рома.

@MoSalah has scored 49 goals in 64 #PL matches for @LFC. If he scores in #EVELIV he'll have reached 50 for one club quicker than any other player in the competition's history pic.twitter.com/vAfIqFTCBY