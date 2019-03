Тентоглу скочи за №1 в света за сезона за европейската титла в скока на дължина

Милтядис Тентоглу дублира европейската си титла в скока на дължина от Берлин 2018 с континентално злато и в зала. 20-годишният грък, който тренира под ръководството на българския специалист Георги Помашки, триумфира убедително на шампионата в Глазгоу с най-добър резултат в света за сезона от 8.38 метра. Това постижение го изведе на шесто място във вечната европейска ранглиста в зала.

