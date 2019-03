Доминик Парис с втора поредна победа в Квитфиел

Италианецът Доминик Парис спечели супергигантския слалом от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в норвежкия зимен център Квитфиел и записа втори пореден успех, след като вчера триумфира в спускането в същия курорт. Световният шампион в дисциплината Парис завърши за 1:29.20 минути и записа пета победа за сезона и 14-а в кариерата си.

After 30 athletes, here’s the results for the Men’s Super G in Kvitfjell. Congratulations to #DominikParis @Kjansrud @BeatFeuz #fisalpine pic.twitter.com/QGLvJulmEL