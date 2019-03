Лека атлетика 23-годишна испанка спечели европейската титла в тройния скок 03 март 2019 | 14:16 - Обновена 0 0 0 0 5 Испанката Ана Пелетейро спечели титлата на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Глазгоу. 23-годишната Пелетейро, която миналата година спечели бронзови отличия на Европейското първенство на открито и на Световното в зала, триумфира с 14.73 метра, които постигна в четвъртия си опит. Тя направи само още един успешен скок - 14.56 метра. EL, PB, NR



Records are tumbling for Spain's Ana Peleteiro this morning



Live #Glasgow2019 RESULTS https://t.co/HN3u1OQRVE pic.twitter.com/AbpwGDnxu3 — Glasgow 2019 Athletics (@Glasgow2019) March 3, 2019 Постижението на Пелетейро 14.73 е номер 1 за сезона в Европа, национален рекорд и най-добро в кариерата й. Постижението на Пелетейро 14.73 е номер 1 за сезона в Европа, национален рекорд и най-добро в кариерата й. A hop, skip & jump - and just like that @apeleteirob wrote her name into the European Indoors history books



WHAT a performance pic.twitter.com/qj66hDsydX — Glasgow 2019 Athletics (@Glasgow2019) March 3, 2019 Гъркинята Параскеви Парахристу, която е европейска шампионка на открито за 2018 година, завърши на второ място с личен рекорд в зала от 14.50 метра. Папахристу се готви при българския специалист Георги Помашки, който от няколко десетилетия живее в Гърция. Гъркинята Параскеви Парахристу, която е европейска шампионка на открито за 2018 година, завърши на второ място с личен рекорд в зала от 14.50 метра. Папахристу се готви при българския специалист Георги Помашки, който от няколко десетилетия живее в Гърция. Бронзовото отличие завоюва носителката на световна и европейска титли Олга Саладуха (Украйна) с 14.47 метра, лично постижение за сезона.

