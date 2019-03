Световен футбол Статуя на Дейвид Бекъм беше открита пред стадиона на ЛА Галакси 03 март 2019 | 13:03 0 0 0 0 0 Най-успешният футболен клуб в САЩ Лос Анджелис Галакси увековечи един от най-известните футболисти, които са носили екипа на тима - Дейвид Бекъм. Клубът официално откри пред стадиона си статуя на Бекъм, а официалната церемония се проведе преди началото на мача срещу Чикаго Файър, първи за новия сезон в Мейджър Лийг Сокър. The first of its kind in Major League Soccer.



David Beckham now has a statue with the @LAGalaxy pic.twitter.com/4XGILRWNpi — ESPN FC (@ESPNFC) March 3, 2019 Дейвид Бекъм, който направи име в родния си Манчестър Юнайтед и в Реал (Мадрид), игра за Галакси шест сезона (2007-2012) и спечели две титли на САЩ. Той има 20 гола за тима в 124 мача. Лос Анджелис Галакси победи Чикаго Файър с 2:1, а победното попадение реализира звездата на отбора Златан Ибрахимович с глава в 80-ата минута. LA Galaxy have unveiled a statue of David Beckham! pic.twitter.com/B0SjiAuOnl — Coral (@Coral) March 3, 2019

