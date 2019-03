Нападателят Якоб Силфверберг подписа нов петгодишен договор с Анахайм, обявиха от тима от НХЛ. 28-годишният хокеист беше в последния сезон по предния си контракт с Дъкс, а новият ще му носи по над пет милиона щатски долара годишно при обща стойност от 26.5 милиона.

Pregame reading: Ducks sign Jakob Silfverberg to 5-year, $26.25-million contract extension. Read why Silfverberg and GM Bob Murray wanted to get it done. https://t.co/s1h8CnfmdJ