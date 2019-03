УЕФА пред сериозни решения: Манчестър Сити е заплашен от изключително тежки наказания

Шампионът на Англия Манчестър Сити е пред угрозата на изключително тежки наказания, включително изхвърляне от Шампионската лига, твърдо заявява немскоро списание “Шпигел”.

Германците, които са едно от основните издания, които изкараха на бял свят голяма част от документите в платформата Football Leaks, за пореден път прави разкрития около проблемите с финансирането на “гражданите”. Клубът е бил финансиран чрез свързани фирми на Каймановите острови и откровено прикрива нарушения на финансовия феърплей, става ясно от документи, които станаха публично достояние още през ноември миналата година.

Der Spiegel released emails between Man City management (Soriano is MC CEO, Pearce is a board member) & what looks like a request for 1 cash lump sum from the Sheikh split up between different companies (which are also state owned!) to show auditors they are “partnership income” pic.twitter.com/eeTZVxZVUh