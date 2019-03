Бокс Кабайел с нов успех за европейската титла, гледа към мач с Кобрата 03 март 2019 | 11:54 0 0 0 0 1 Reigning European heavyweight champion Agit Kabayel returns against Andriy Rudenko on Saturday and has his sights on the division’s best: https://t.co/EM0OQb5QNw @AnsonWainwright #KabayelRudenko #boxing — Bible of Boxing (@ringmagazine) February 26, 2019 Руденко дори беше свален в нокдаун след удар в тялото през шестия рунд. След финалния гонг съдиите дадоха убедително предимство за Кабайел.

Това беше 19-а победа (13 с нокаут) за шампиона, който тренира заедно с българския боксьор Спас Генов. Кабайел е номер три в ранглистата на Международната боксова федерация и е сред потенциалните съперници на Кубрат Пулев. Агит Кабайел (Гер) защити европейската титла по бокс за професионалисти в тежка категория. Той надви по точки в 12 рунда Андрий Руденко на галавечер в Магдебург. Претендентът започна по-агресивно, но постепенно беше спрян.Руденко дори беше свален в нокдаун след удар в тялото през шестия рунд. След финалния гонг съдиите дадоха убедително предимство за Кабайел.Това беше 19-а победа (13 с нокаут) за шампиона, който тренира заедно с българския боксьор Спас Генов. Кабайел е номер три в ранглистата на Международната боксова федерация и е сред потенциалните съперници на Кубрат Пулев.

