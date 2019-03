Само Бен Аскрен смята, че победата му не е с преждевременно отсъждане

Дългоочакваният дебют на Бен Аскрен на UFC 235 можеше да се превърне в негов кошмар, тъй като Роби Лоулър бе на косъм да го нокаутира още в първата минута на двубоя им. Реферът Хърб Дийн демонстрира голямо доверие в защитата и уменията на Аскрен, като не отсъди нокаут, въпреки канонадата от удари на Лоулър. Впоследствие пък феновете се подразниха, че Дийн регистрира победа със събмишън на Аскрен, въпреки че Лоулър не се предаде, а и бе в съзнание след няколкосекундния "булдог чоук" в края на рунда.

Единствено самият Бен Аскрен от присъстващите на пресконференцията след галавечерта бе на мнение, че победата не е след преждевременно отсъждане. Дори председателят на Спортната комисия на Невада Боб Бенет оправда решението на Хърб Дийн, но бе в обяснителен режим през цялото време, защото знаеше, че има противоречие.

