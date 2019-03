Зимни спортове Ковалчук се отличи с гол и асистенция при победата на Лос Анджелис над Чикаго в НХЛ 03 март 2019 | 10:12 0 0 0 0 0

UnbeaTEN in 1 straight games on Hockey Night in LA presented by @_Attendee pic.twitter.com/0cglTXFqVl — LA Kings (@LAKings) March 2, 2019

За Чикаго се разписаха на два пъти Брендън Перлини и веднъж Конър Мърфи.



Лос Анджелис прекъсна серията си от 10 поредни загуби в Лигата. Тимът заема последното място в Западната конференция с 56 точки от 65 мача. Чикаго е на 11-а позиция с 63 точки от 65 мача. The only thing more beautiful than this goal is the friendship between @AdrianKempe and @Brodzyy#GoKingsGo | #HNILA pic.twitter.com/vcSCcYV3nF — LA Kings (@LAKings) March 2, 2019 Лос Анджелис победи носителя на купа "Стенли" Чикаго с 6:3 в среща от редовния сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада. 35-годишният Иля Ковалчук се отличи с гол и асистенция за близо 15 минути. Две попадения за домакините реализира Дъстин Браун, а по едно добавиха Шон Уокър, Адриан Кемпе и Брендън Липсич.

