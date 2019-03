Бокс Ортис спечели убедително, но не можа да нокаутира Хамер 03 март 2019 | 09:54 - Обновена 0 0 0 0 4 Луис Ортис (31-1, 26 КО, 2 отменени резултата) спечели с убедително съдийско решение двубоя си срещу Кристиан Хамер (24-6, 14 КО), но не можа да го нокаутира и с това провокира някои критични анализи за представянето си на галавечерта в "Барклис Сентър" в Бруклин, Ню Йорк. Ортис е с право считан за един от най-силно удрящите боксьори в тежка категория и затова се очакваше да спре опонента си, но в края на 10-ия рунд Хамер дори си вдигна победоносно ръцете, защото изпълни целта си да издържи до последния гонг. Luis Ortiz beat Cristian Hammer by UD #LetsTalkAboutIT #Boxing #BoxingFans #BoxingNews #Boxeo #OrtizHammer #Sport #Entertainment #UsBoxing #Edgenote50Tv pic.twitter.com/LFdE8kxyRS — Edgenote50TV (@Edgenote50tv) March 3, 2019 В картите на съдиите нямаше много съмнение в крайния победител - единият присъди всичките 10 рунда в полза на Кинг Конг, а другите двама записаха 99-91. Хамер не бе изобщо близо до победата, но пък се справи достатъчно с това да се опази от тежките крошета на кубинеца, който така и не го свали в целия двубой. 39-годишният Ортис вече има три поредни победи на сметката си от злополучната битка с Дионтей Уайлдър за шампионския пояс на Световния боксов съвет (на пресконференцията след мача той си пожела реванш срещу американеца). Преди Хамър той надделя с нокаути срещу Разван Кожану и Травис Кауфман, като предишният му дуел бе на 1 декември в Лос Анджелис. If Luis Ortiz defeats Christian Hammer on Saturday, he’d like another shot at Deontay Wilder. #OrtizHammer pic.twitter.com/nK7VkdMGtp — Sporting News Fights (@sn_fights) February 28, 2019 Хамър пък отново се доказа като един от най-коравите боксьори в дивизията, защото оцелява до последния гонг срещу още

