ММА Магомедшарипов вече 6 години няма загуба в октагона 03 март 2019 | 09:11 - Обновена 0 0 0 0 0 Забит Магомедшарипов успя да постигне поредната си победа в клетката на UFC. Той се би в главната битка на прелимите срещу Джереми Стивънс. В първия рунд Забит и Стивънс започнаха на бавни обороти и изчакваха да видят какво ще предложи другия. Джереми изчакваше момента да вкара силния си десен удар, но Забит успяваше да се измъкне и реши да играе на контра. 29x28 x3!@ZaBeast_MMA #UFC235 pic.twitter.com/651PD0cF5b — UFC (@ufc) March 3, 2019 Два пъти той успя да изрита в слабините Стивънс и битката беше спирана за кратко, като реферът предупреди Забит. Двамата си вкарваха силни удари с крака и рунда завърши с леко предимство на Magomedsharipov. Във втория рунд Стивънс успя да вкара силния си десен удар в главата на Забит и леко го разклати. Магомедшарипов продължаваше да се движи и да вкарва удари от дистанция. Той успя да свали цели 3 пъти Джереми в този рунд и опита да го събмитне, но не успя. За сметка на това обаче му вкара добри удари на земята. В третия рунд Стивънс беше по-агресивния от двамата и не спираше да преследва Забит, който искаше битката да се играе от дистанция и не позволяваше на Джереми да го приближи. #UFC235 results: Zabit Magomedsharipov def. Jeremy Stephens via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28).



Zabit is now on a 13-fight win streak.pic.twitter.com/xA8eega6gy — On: MMA (@OnMMA) March 3, 2019 В края на рунда двамата си размениха по няколко удари, като Забит успя да го свали на земята, но Джереми веднага се изправи и му вкара удари. Забит опита удар с крак със завъртане, но не намери целта и падна, а Стивънс опита да го удари, но рунда приключи. След края на 3-те рунда реферите отсъдиха победа с единодушно решение за Магомедшарипов - (29-28, 29-28, 29-28). Това определено е една от най-трудните битки за Магомедшарипов в UFC. С тази победа той записа 5 поредни в UFC и серията му става 13 поредни победи в ММА. Забит няма загуба вече 6 години. Стивънс от своя страна навлиза в серия от 2 поредни загуби. mma.bg

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1548

1