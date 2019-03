Световен футбол Златан Ибрахимович донесе трите точки за ЛА Галакси (видео) 03 март 2019 | 09:07 - Обновена 0 0 0 0 4

FT: THAT’S WIN #1 pic.twitter.com/xcscwPyRej — LA Galaxy (@LAGalaxy) March 3, 2019

Първата интересна ситуция в срещата дойде още в 15-ата минута, когато Карлос Антуна центрира на втора греда към Роман Алесандрини, но френското крило стреля право в ръцете на стража на Чикаго. Десет минути по-късно сръбският национал Александър Катай бе много близо до гола, но Дейвид Бингам майсторски изби кълбото в ъглов удар. Малко по-късно и Коралес се опита да изненада вратаря на ЛА, но отново Бингам се намеси. Това бе и последната интересна ситуация за първата част.



Второто полувреме започна мечтано за гостите. Три минути след подновяването на играта Диего Полента върна лошо назад, нападателят на Чикаго Сапонг открадна топката и с лекота я вкара в мрежата на домакините.



В 55-ата минута Франковски бе близо до втори гол във вратата на Дейвид Бингам, но гредата спаси опитния страж.



В 68-ата минута играчите на Гийермо Скелото изравниха резултата. Резервата Ефран Алварес проби отдясно и центрира към Даниел Стеърс, който с глава не остави шансове на вратаря на Чикаго.

STERES GETS US LEVEL!!!@efrain_alvarez1 with an unforgettable assist #LAvCHI pic.twitter.com/vFB1Meinyw — LA Galaxy (@LAGalaxy) March 3, 2019

В 80-ата минута Крис Понтиус получи подаване, след което влезе в наказателното поле и стреля с левия крак, кълбото се отби в гредата, а при добавката Златан Ибрахимович с глава донесе трите точки на своя тим.

Maybe next time, @BSchweinsteiger pic.twitter.com/Eggk3qRUcr — LA Galaxy (@LAGalaxy) March 3, 2019

ЛА Галакси - Чикаго Файър 2:1



0:1 Сапонг (49)

1:1 Стеърс (68)

2:1 Ибрахимович (80)

