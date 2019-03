ММА Усман шокира Уудли с доминацията си над него и му взе колана на UFC 235 03 март 2019 | 07:13 - Обновена 0 0 0 0 0 Полусредна категория нa UFC има нов шампион в лицето на Камару Усман (15-1 ММА, 10-0 UFC), след като Камару Усман доминираше изцяло не само във всичките 5 рунда, но и във всичките минути на дългоочаквания си дуел в подглавното събитие на UFC 235 срещу Тайрон Уудли (19-4-1 ММА, 9-3-1 UFC). Overcome with emotion.@Usman84Kg #UFC235 pic.twitter.com/MlNBjfIwo4 — UFC (@ufc) March 3, 2019 За първи път 37-годишният американец трябваше да претърпи повече от един тейкдаун в битка, като регистрира първото си поражение на територията на Лас Вегас след четири успешни битки. Уудли изненада с пасивността си и тоталната безпомощност пред граплинг уменията на Усман, който бе безапелационен в преимуществото си във всяко отношение на ММА. Той е първият шампион на UFC, идващ от Нигерия и изобщо Африка. Africa, you have your first champion!!



@Usman84Kg becomes the first African-born UFC champion, and the first Nigerian champion in UFC history!! #UFC235 pic.twitter.com/uldaPtcQTS — UFC (@ufc) March 3, 2019 От самото начало Усман стъпваше напред и направи ранен опит за тейкдаун, но Уудли показа защо е номер 1 в UFC по защита на такъв прийом с 97.6-процентова успеваемост. Той веднага опита да контрира с гилотина, която не бе достатъчно ефективна за събмишън, но гърбът му бе на клетката и съответно нямаше непосредствена опасност. Гилотината не сполучи, но двамата бързо подновиха битката на крака и опитваха размени. Усман се справяше със задачата да скъсява дистанцията и със захват да държи Уудли до оградата. Когато двамата бяха в средата на октагона, шампионът опитваше да пласира зловеща дясна ръка над водещия прав на опонента си. След края на рунда от ъгъла на шампиона го посъветваха да върви напред повече и да не забравя за лоукиковете, както и комбинации с ръце. Round 1 in the books! #UFC235 pic.twitter.com/JABRo6Ikvt — UFC (@ufc) March 3, 2019 Усман обаче отново бе този, който притискаше и заграждаше съперника, като бързо след началото на втората част двамата се озоваха до оградата. Нигериецът опитваше да е инициатор на размените на кикове в клинча, преди страхотен ляв лакът в лицето на шампиона да наелектризира публиката. Усман след това осъществи тейкдаун и веднага влезе в пълен гард, макар да не можеше първоначално да се възползва от него за сериозен граунд енд паунд. Две минути преди края все пак претендентът пласира два удара с дясна ръка и ляв лакът, като не позволяваше на Уудли да се измъкне от доминиращата му позиция. Веднага щом шампионът помръдваше ръцете си, получаваше удар, а дясната му вежда бе разкървавена. Въпреки че нямаше "фойерверки", Усман изцяло подчини противника си в рунда и го спечели убедително. Уудли опита да е по-агресивен в началото на следващата част, като вкара външен десен лоукик, но нигериецът отново бързо скъси дистанцията и почна да го налага в черния дроб с лявата си ръка в клинча до оградата (19 общо в тази ситуация, а общо 82 удара в тялото до момента в актива на африканския боец). Шампионът отново стъпваше назад и не търсеше комбинации, а само едно сериозно дясно кроше като кратък път към нокаута. Защитата на Усман не се откриваше, а в клинчовете ударите му в тялото продължаваха да се натрупват, а реферът на ринга Марк Годард незнайно защо раздели за втори път бойците, нищо че нямаше неактивност. Уудли все пак пласира дясна ръка в целта, но това бе единственото му значимо попадение, като нигериецът отново прекара последната минута, притискайки опонента си до клетката и налагайки тялото му с юмруци. Шампионът отново бе в обичайната си позиция в началото на следващия рунд, този път седнал и облегнат на оградата, като поне опита (неуспешно) да осъществи гилотина. От доминираща позиция Усман продължи с ударите в тялото и отвреме навреме десен лакът в главата, продължавайки да го тормози отгоре. 2:33 минути контрол на Усман бяха спрени шокиращо отново от рефера Майк Годард, който се посрами с репликата, че това е "битка" и нигериецът трябвало да си вземе бележка. Нигериецът смени тактиката и с невероятни десни ъперкът сериозно разтърси Усман, който също му върна няколко десни ръце, а зловещата размяна изцеди почти всички сили на двамата. Уудли оцеля и някак си успя да изчака последната сирена, макар да изглеждаше, че едвам стои на краката си. Dominant.#UFC235 pic.twitter.com/IciURhwWVK — UFC (@ufc) March 3, 2019 Шампионът продължаваше да бъде по-пасивният, но все пак опитваше да се защити с гилотина, докато за n-ти път бе залепен за оградата. Въпреки че вратът му бе захванат с лява ръка от Уудли, Усман осъществи поредния си тейкдаун и не след дълго все пак се измъкна от хватката. Поредната порция удари в кръста дойде от дясната ръка на Камару, който бе в полугард през цялото време и на свой ред с лявата опитваше да поставя под напрежение врата на шампиона. За пореден път, колкото и изненадващо да бе за феновете, Усман прекара целия рунд в доминираща позиция и дочака последната сирена, за да чуе решението на съдиите. А те, както и зрителите в залата, отчетоха безспорното превъзходство на 31-годишния нигериец - единодушно решение в полза на новия шампион в полусредна категория.

