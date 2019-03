ММА Противоречива победа със събмишън в дебюта на Бен Аскрен в UFC 03 март 2019 | 06:27 - Обновена 0 0 0 1 2 Бившият шампион на Strikeforce и ONE Championship Бен Аскрен спечели с противоречив събмишън дългоочаквания си дебют в най-известната ММА промоция в света на галавечерта UFC 235. Аскрен осъществи булдог чоук срещу Роби Лоулър и реферът Хърб Дийн побърза да присъди край на битката (3:20 минута), само че Лоулър не се предаде, а и най-много да е бил в безсъзнание за секунда. Преди това дебютантът имаше огромни проблеми, защото бе тормозен с безмилостен граунд енд паунд и бе близо до скоростна загуба с нокаут. Either way, @BenAskren remains undefeated. Funky improves to 19-0 at #UFC235! pic.twitter.com/zG7jBuqkyp — UFC (@ufc) March 3, 2019 Аскрен бе на ръба от първата си загуба в кариерата, но остава с перфектна статистика 19-0, като има 6 победи с нокаут и вече с 6 със събмишън. Лоулър, който е бивш шампион в полусредната категория, вече е (28-13 ММА (1 отменен резултат), 13-7 UFC) и вероятно ще се смъкне от седмото място в ранглистата на дивизията. ROBBIE LAWLER IS A MAD MAN!!!#UFC235 pic.twitter.com/XfMJnn30dv — UFC (@ufc) March 3, 2019 Още от първата секунда Аскрен опита да потърси тейкдаун, но Лоулър по феноменален начин успя да го вдигне над главата си и да го тръшне зрелищно. Последва унищожителен граунд енд паунд, а главата на Аскрен бе разкървавена от лактите и чуковете на опонента, като реферът Хърб Дийн внимателни следеше дали да назначи технически нокаут. Някак си Аскрен успя да се измъкне и да се изправи, получавайки дясно коляно в главата, след което притисна съперника до клетката. Още до половината на рунда дебютантът бе "изял" удари колкото в цялата си кариера до момента, а тейкдаунът му бе осъществен при 1:55 минути оставащи. #UFC235 — UFC (@ufc) March 3, 2019 Аскрен успя да заключи в гръб опонента си и да направи булдог чоук, като ръката на Лоулър се спусна неподвижна на пода. Това накара Хърб Дийн да помисли, че Роби е в безсъзнание и да отсъди победа на Бен, само че се оказа, че е меко казано противоречиво решение. Лоулър протестира, защото нямаше индикация от негова страна, че се предава, а дори и за секунда да е бил в безсъзнание, това не означава непременно, че не е изключително спорно.

