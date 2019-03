ММА 19-а поредна ММА победа на първата китайка с ранкинг в UFC 03 март 2019 | 06:03 - Обновена 0 0 0 0 0 Уейли Жън удължи победната си серия на 19, печелейки и третия си двубой в UFC, след като надделя над Тиша Торес с единодушно съдийско решение на галавечерта UFC 235 в Лас Вегас. Азиатката за първи път спечели срещу толкова високо класирана опонентка в ранглистата на категория "сламка". BIG win for Weili Zhang in the strawweight division! #UFC235 pic.twitter.com/Z3q0BQmdrb — UFC (@ufc) March 3, 2019 Жън (19-1 ММА, 3-0 UFC) е първата китайка в топ 15 на ранглистата в категория "сламка" при жените в UFC, заемайки последната позиция в него преди днешната битка. Тя направи страхотно впечатление със събмишъна срещу Джесика Агилар, а иначе има 18 поредни победи в октагона. Торес (10-4 ММА, 6-4 UFC) бе седмата в ранглистата на категория "сламка" и се е изправяла срещу всички звезди в дивизията. They're swinging early in round 3!! #UFC235 pic.twitter.com/B6Q8zT2BxL — UFC (@ufc) March 3, 2019 И двете се движеха много леко и безпроблемно в първия рунд, като Жън се опитваше да провокира опонентката да я атакува с кикове. Китайката осъществи тейкдаун в средата на частта, но бързо бе претърколена на другата страна и Торес се изправи без никакви проблеми. Упражнението се повтори още два пъти, преди Жън дори да се качи върху гърба на американката и да опита безуспешен риър некед чоук. Двете бяха долепени до оградата и впоследствие Тиша отново се измъкна и след поредната размяна на страйкинг този път американката осъществи тейкдаун. Жън обаче се превъртя и пласира добри десни чукове, преди сирената да прекрати битката. Mid scramble, Zhang catches Torres' back! #UFC235 pic.twitter.com/nVAoBtJGmd — UFC (@ufc) March 3, 2019 Чудесен спининг бек фист за Жън започна следващата част, която продължаваше да разчита много и на вътрешни лоукикове. Вторият рунд приличаше много повече на кикбоксов двубой, като и двете подбираха същите атаки и контри в страйкинга си. Киковете на китайката принуждаваха Торес предимно да се защитава, а американката отново показа добра защита на тейкдауни, преди най-после да има успешен такъв при 1:20 минути оставащи от рунда. Тиша се преобърна отново и отне предимството на опонентката си, като влезе бързо в пълен гард, но Жън остана агресивна и по гръб. Рундът завърши с кик в главата на Торес, която веднага контрира с десен чук и сирената отново сигнализира края на частта. Close fight!



How do you have it through 2 rounds? #UFC235 pic.twitter.com/Lb5ugMlqdD — UFC (@ufc) March 3, 2019 Торес започна с много по-добър тайминг на лоукиковете си в третия рунд, а двете правиха бързи размени и с ръце, като американката смени водещия си крак, защото левият имаше поражения от ритниците на Жън. Китайката осъществи тейкдаун при 2:30 минути оставащи на хронометъра и бе в полугард, като Торес бе заключила левия й крак. Жън все пак имаше възможност да пласира десни лакти и юмруци, макар и не такива, които да накарат рефера да се замисли да прекратява двубоя. Въпреки това, броят на ударите в актива на китайката бе доста по-сериозен от този на опонентката й и това се отрази позитивно в картите на съдиите - единодушно решение в полза на Жън!

