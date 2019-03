ММА Зрелищен нокаут в 1-ия рунд за начало на UFC 235! 03 март 2019 | 05:30 - Обновена 0 0 0 0 2 Бившият шампион в категория "петел" (до 61.3 кг) на UFC Коди Гарбрандт записа третото си поражение в най-звездната ММА промоция в света, след като бе нокаутиран от бразилеца Педро Муньос при 8 оставащи секунди от първия рунд на първия двубой от дългоочакваната галавечер UFC 235 в "Т-Мобъл Арина" в Лас Вегас. PEDRO MUNHOZ!!!



The Brazilian finishes the former champ in round 1!! #UFC235 pic.twitter.com/e0FKoojxAY — UFC (@ufc) March 3, 2019 Гарбрандт, който влезе в двубоя като втори в ранглистата на категорията, вече е със съотношение 11-3 ММА и 6-3 UFC, а предишните му две загуби бяха в поредни сблъсъци срещу Ти Джей Дилашоу. Въпреки че именно той с осемте си нокаута бе втори във вечната ранглиста на дивизията по този показател, бързината му не се оказа достатъчна срещу бразилеца Муньос. Той вече е с 18-3 победи-загуби в ММА и 8-3 UFC, а невероятните страйкинг размени между двамата в последната минута на първия рунд се оказаха пагубни за Гарбрандт, защото той първи получи съкрушително дясно кроше. Боецът от Сао Пауло със сигурност ще прогресира от 9-ото място в ранглистата на категорията, което заемаше преди битката с любимеца на публиката Коди. It's not what you do, it's who you do it for. #UFC235 @PedroMunhozMMA pic.twitter.com/Stt84BhN9G — UFC (@ufc) March 3, 2019 Още от самото начало Коди демонстрира по-голямата си бързина с вкарване на два предни десни кика, но Муньос контрира с опит за заключване на крака му. Двамата в първите минута и половина внимателно разучаваха правилната дистанция и пробваха епизодични кикове, а Гарбрандт сменяше гарда си постоянно. Муньос пробваше основно лоукикове и гледаше ако може да пласира дясно кроше, докато Коди използваше много по-отчетливо водещия си прав удар. Бразилецът нарани левия крак на съперника с три поредни успешни лоукикове, а с неволен удар глава в глава Коди бе повален на земята. The beginning of the end ..



What a performance for @PedroMunhozMMA! #UFC235 pic.twitter.com/niD45H0yTm — UFC (@ufc) March 3, 2019 Гарбрандт бързо се измъкна от неудобната позиция и двамата започнаха впечатляващи размени на десни крошета и комбинации с ръце. Въпреки че Муньос бе разкървавен, мощната му дясна ръка се оказа по-добро оръжие в експлозивните размени и му донесе успех в самия край на първия рунд! Гарбрандт бе повален на земята и бразилецът го довърши с граунд-енд-паунд, но реферът бързо се намеси, за да отчете нокаута.

