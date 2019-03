Лисек не успя да защити титлата си в овчарския скок, но златото отново е за Полша

Пьотр Лисек не успя да защити европейската си титла в овчарския скок в зала на първенството на Стария континент в Глазгоу, но златният медал отново беше вписан в сметката на Полша. С титлата този път триумфира световният шампион на открито от Дегу 2011 Павел Войчеховски. Той беше напът да отпадне още на 5.65 метра, но в крайна сметка стигна до първото място с личен рекорд в зала от 5.90 метра.

It's tight at the top!



Poland lead the way after day two of #Glasgow2019, but GB & Ingebrigtsen-inspired Norway are in hot pursuit



Standings pic.twitter.com/VcJSctd7jw