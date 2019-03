Волко и Свобода са новите еврогосподари в спринта на 60 метра

Словакът Ян Волко и полякинята Ева Свобода са новите европейски шампиони на 60 метра в зала. На първенството на Стария континент в Глазгоу Свобода триумфира при жените с постижение от 7.09 секунди. Европейската рекордьорка на 200 метра на открито Дафне Схипърс (Холандия) се пребори за сребърния медал с личен рекорд за сезона от 7.14 секунди, а шампионката от Белград 2017 Аша Филип (Великобритания) трябваше да се задоволи с бронза със 7.15 сек.

