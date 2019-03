Лека атлетика Вархолм изравни европейския рекорд за титлата на 400 метра 02 март 2019 | 22:58 - Обновена 0 0 0 0 2 Световният и европейски шампион в бягането на 400 метра с препятствия Карстен Вархолм продължи норвежката радост във втория ден на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Глазгоу. След като сънародниците му Якоб и Хенрик Ингебритцен спечелиха злато и бронз в бягането на 3000 метра, Вархолм донесе още една титла на родината си. What an incredible display from Karsten Warholm!



On his major indoor championships debut, the Norwegian blasts to the 400m title in 45.05 to equal Thomas Schonlebe's 31-year-old European indoor record!#Glasgow2019 pic.twitter.com/gGCzEtxBgx — European Athletics (@EuroAthletics) March 2, 2019 Специалистът в препятствията обаче го стори по изключителен начин. Вархолм спечели убедително златния медал с изравнен европейски рекорд в зала и рекорд на шампионатите от 45.05 секунди. Специалистът в препятствията обаче го стори по изключителен начин. Вархолм спечели убедително златния медал с изравнен европейски рекорд в зала и рекорд на шампионатите от 45.05 секунди. Испанецът Оскар Хусийос постави национален рекорд за среброто от 45.66 секунди, а Тони ван Диепен коригира рекорда на Холандия за бронзовото отличие – 46.13 секунди. What a race!



Lea Sprunger holds off Belgium's Cynthia Bolingo Mbongo to win the European indoor 400m title in a world-leading time of 51.61 by 0.01!#Glasgow2019 pic.twitter.com/VU1As5QzEj — European Athletics (@EuroAthletics) March 2, 2019 Европейска шампионка на 400 метра при дамите след изключително драматичен финал стана швейцарката Леа Шпрунгер с най-добър резултат в света за сезона от 51.61 секунди. Сребърния медал с нов национален рекорд на Белгия от 51.62 секунди заслужи Синтия Болинго Мбонго, а бронзът с лично постижение от 52.34 секунди грабна холандката Лисане де Вите. Европейска шампионка на 400 метра при дамите след изключително драматичен финал стана швейцарката Леа Шпрунгер с най-добър резултат в света за сезона от 51.61 секунди. Сребърния медал с нов национален рекорд на Белгия от 51.62 секунди заслужи Синтия Болинго Мбонго, а бронзът с лично постижение от 52.34 секунди грабна холандката Лисане де Вите.

Още по темата

0 0 0 0 2 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 351 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1