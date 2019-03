Якоб Ингебритцен покори европейския връх и в зала, хилядни решиха среброто и бронза

Якоб Ингебритцен продължава с невероятните си изяви на атлетическата писта. 18-годишният норвежки талант, който миналото лято спечели титлите на 1500 и 5000 метра на Европейското първенство за мъже и жени в Берлин, стъпи на европейския връх и в бягането на 3000 метра в зала. На шампионата в Глазгоу най-малкият от тримата братя Ингебритцен спечели убедително златния медал с време от 7:56.15 минути.

