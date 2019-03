Тенис Федерер си отмъсти на Циципас и грабна титла №100 02 март 2019 | 18:27 - Обновена 0 0 0 0 4

Watch the @DDFTennis final on @TennisTV pic.twitter.com/csuMe6blAl — ATP Tour (@ATP_Tour) March 2, 2019 37-годишният швейцарец стартира с брейк, а след това запази преднината си до края на първия сет. В последния гейм на първата част Федерер поведе с 40:0 на свой сервис, но Циципас не се предаде и впоследствие имаше два брейкпойнта за 5:5. Швейцарецът обаче ги отрази и затвори сета с 6:4. Във втората част ветеранът проби за 5:4 и след това нямаше проблеми на собствен сервис, като с гейм на нула сложи точка на спора.

Първата си титла Федерер печели в Милано през 2001 година. Швейцарецът има 20 титли от “Големия шлем”, 27 “Мастърс 1000” трофея, 22 титли на турнири от категорията ATP 500, 25 титли на състезания от ранг ATP 250, като е печелил 6 пъти и Финалния турнир на ATP. 69 от всички титли на швейцареца са на хард, 18 са на трева, 11 на клей и 2 на паркет.

